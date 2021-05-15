YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

15.05.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük: 5 - Yukatel Denizlispor: 1

1/

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 87 Yavuz Aygün), Hedenstad, Koray Altınay, Roco, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 87 Bora Kadıoğlu), Biglia, Aksel Aktaş, Lens (Dk. 72 Muhammed Egemen Pehlivan), Efe Tatlı (Dk. 63 Salibur), Borini, Sobiech

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Ali Yavuz Kol, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal (Dk. 87 Hüseyin Furkan Uslu), Görkem Can, Özgür Çek (Dk. 78 Emirhan Kaşcıoğlu), Dossevi (Dk. 90+3 Ferhat Erdoğan), Leismann, Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk. 46 Mehmet Ali Ulaman), Mesanovic (Dk. 90+3 Alaattin Öner)

Goller: Dk. 26 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 42 Borini (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 80 Sobiech, Dk. 52 Lens, Dk. 90+2 Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 39 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

49. dakikada Lens'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Aksel Aktaş'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Lens, ceza sahası ön çizgisi civarında kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

80. dakikada Fatih Karagümrük 4. golü buldu. Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top savunmaya da çarparak altıpas önünde Sobiech'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saydı: 4-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hüseyin Altıntaş'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışında Hedenstad'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, top ağlara gitti: 5-1.

Fatih Karagümrük, maçı 5-1 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunlukRamazan Bayramı arifesinde tatlıcılarda yoğunluk
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.