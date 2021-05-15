Futbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Süper Lig 'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

52. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Aksel Aktaş'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Lens, ceza sahası ön çizgisi civarında kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

80. dakikada Fatih Karagümrük 4. golü buldu. Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top savunmaya da çarparak altıpas önünde Sobiech'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saydı: 4-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hüseyin Altıntaş'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışında Hedenstad'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, top ağlara gitti: 5-1.

Fatih Karagümrük, maçı 5-1 kazandı.

