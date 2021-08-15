YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

15.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias, Borja, Efecan Karaca, Famara, Davidson

Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: DK. 30 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
04:30
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.