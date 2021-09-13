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Futbol: Süper Lig

13.09.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Kalyon

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Jefferson, Sagal, Merkel, Muhammet Demir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic, Nuri Şahin, Mukairu, Poli, Gökdeniz Bayrakdar, Wright

Sarı kartlar: Dk. 23 Poli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz (Gaziantep)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

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