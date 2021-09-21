Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan Kurt, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

Goller: Dk. 20 Montero, Dk. 43 De Souza (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 6 Deli (Adana Demirspor), Dk. 28 Montero (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 2-0 önde tamamladı.

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

