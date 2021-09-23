Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 90+3 Michalak), Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 75 Rahmanovic),​​​​​​​ Cikalleshi (Dk. 62 Ahmed Hassan)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Edgar, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Peres, Hamsik, Berat Ayberk Özdemir, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Djaniny), Cornelius (Dk. 72 Gervinho)

Goller: Dk. 1 Cornelius, Dk. 75 Hadziahmetovic (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 20 ve Dk. 46 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 7 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 83 Çekiçi, Dk. 90+1 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 82 Edgar (Trabzonspor)

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İkinci yarının hemen başında pozisyon bulan Çekiçi, çalımlarla iki rakibini oyundan düşürerek, ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekiçi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1.

51. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan ortasında Bytyqi'nin vuruşunda, top defanstan döndü. Seken topu ceza yayı önünde değerlendirmek isteyen Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

72. dakikada topu orta sahadan sürerek getiren Serdar Gürler'in ceza sahası içinden sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu tekrar oyun alanına gönderdi. Topu önünde bulan Çekiçi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada borda-mavili ekip beraberliği yakaladı. Peres'in sağ kanattan ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarparak filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.



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