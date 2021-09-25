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Futbol: Süper Lig

25.09.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 69 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin (Dk. 68 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 69 Ghacha), Fredy, Mukairu (Dk. 56 Crivelli), Wright (Dk. 87 Amilton)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Hadadi, Ndong, Aabid (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Mustafa Eskihallaç, Chouiar (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük (Dk. 72 Bwalya), Tetteh

Gol: Dk. 89 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 81 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.

53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

89. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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