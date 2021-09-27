Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 29 Travnik (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 16 Eysseric (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.



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