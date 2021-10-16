Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Demir Grup Sivasspor: Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Pereira, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Crivelli

Goller: Dk. 10 Caner Osmanpaşa, 45+4 Kayode (Sivasspor), Dk. 24 Fredy, Dk. 42 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 10 Bünyamin Balcı, Dk. 45+5 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, 2-2'lik skorla tamamlandı.

10. dakikada karşılaşmanın ilk pozisyonunda Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Crivelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada orta alandan topla birlikte ilerleyen Hakan Özmert'in ceza yayına girmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Duvar pası yaparak rakip ceza yayına yaklaşan Fredy'nin şutunda top kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlara gitti: 1-1

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla birlikte ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in plasesinde meşin yuvarlak ikinci kez Sivasspor ağlarına gitti: 1-2

45+4. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Kayode, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.



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