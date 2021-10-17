Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 78 Umut Bozok), Travnik, Eysseric, Dirar (Dk. 66 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 81 Kerim Alıcı), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic (Dk. 67 Berkan Emir), Atakan Çankaya, Obinna (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Tijanic), Jahovic

Goller: Dk. 51 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 68 Jahovic, Dk. 86 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Eysseric, Dk. 25 Jorgensen, Dk. 77 Donk (Kasımpaşa), Dk. 77 Soner Aydoğdu (Göztepe)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1.

73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.

86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

İzmir temsilcisi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



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