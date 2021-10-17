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Futbol: Süper Lig

17.10.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 25 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 37 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

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