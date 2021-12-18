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Futbol: Süper Lig

18.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Koli, Milosevic, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

Sarı kartlar: Dk. 2 Skubic, Dk. 28 Hadziahmetovic, Dk. 35 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.

36. dakikada Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

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