Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongunk

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Musa Çağıran), Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 63 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 70 Çekiçi), Bytyqi, Cikalleshi

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Hakan Arslan, Pedro Henrique (Dk. 57 Kayode), Leke James (Dk. 79 Yatabare)

Gol: Dk. 66 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Soner Dikmen, Dk. 88 Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

70. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.



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