Futbol Takımı Redskins’in Irkçı Çağrışım Yapan İsmi Değiştiriliyor

Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin başkent Washington bölgesi takımlarından Redskins (Kızılderililer), 1933’ten beri kullanılan ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. Karar son dönemde sponsorların takımın yerli Amerikalılar tarafından ırkçı olarak algılanan isminin değiştirilmesi için baskıyı arttırmasının ardından geldi. İsim, yerli Amerikalılar’ın haklarını savunan gruplarca uzun zamandır eleştiriliyordu.
Takımın markasını 1999’da satın alan Dan Snyder daha önce yaptığı açıklamalarda takımın ismini asla değiştirmeyeceğini söylemişti. Snyder takımın Maryland eyaletinin Landover kentindeki stadyumunun isim haklarına sahip FedEx firması tarafından takıma yapılan baskının ardından fikrini değiştirdi.
Takım 3 Temmuz’da kulübün ismiyle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağını bildirmişti.
Pazartesi günü yapılan açıklamada bu değerlendirme sonucunda takımın Redskins (Kızılderililer) olan isim ve logosunun kaldırılması kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada isim değişikliğinin nedeni ve ismin ne zaman değiştirileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.
ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ülkede polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protesto gösterileri başlamış, ırkçılığa karşı seslerin yükseldiği toplumsal bir ortam oluşmuştu.
Haziran ayında yönettiği varlıkların piyasa değeri toplamda 620 milyar doları bulan 80 kadar yatırım firması, FedEx, Nike ve PepsiCo firmalarına futbol takımıyla ismini değiştirmemesi halinde ilişkilerini kesmesi için baskı uygulamaya başlamıştı.
PepsiCo ve Nike, FedEx’in isim değişikliği konusundaki yaklaşımına destek verdi ve takımın ismi üzerinde yapılan değerlendirme sürecini memnunlukla karşıladığını bildirdi.
Washington Redskins olarak bilinen takım 1932’de Boston Braves adıyla kurulmuştu. Sonraki yıl ismi Redskins olarak değişmiş ve takım 1937’de Washington’a taşınmıştı. ABD’de profesyonel düzeyde ve kolej düzeyinde birçok futbol takımının yerli Amerikalılar’la ilgili takma adları var.
Takım tarafından yapılan açıklamada Snyder ve yeni baş antrenör Ron Rivera’nın “gurur duyulacak gelenekleriyle zengin kulübün duruşunu pekiştirecek; sponsorlara, taraftarlara ve topluma ilham verecek bir isim üzerinde çalıştıkları” kaydedildi.
Şu ana kadar üç Super Bowl kupası kazanan takım, geçen Eylül ayında Forbes dergisi tarafından 3,4 milyar dolar ile ligin en değerli yedinci markası ilan edilmişti
Haziran ayındaysa takımın kurucularından George Preston Marshall’ın ismi takımın tarihinde önemli yere sahip isimlerin yer aldığı Washington’daki RFK stadyumunda yer alan tablodan çıkartılmıştı. Nedeni Marshall’ın Ulusal Futbol Ligi’nde ırkçılıkla mücadele çabalarına karşı çıkmasıydı. NFL’den henüz takımın isim değişikliği açıklamasıyla ilgiliyse yorum gelmedi.
ABD’de George Floyd’un ölümüyle ortaya çıkan ırkçılık karşıtı toplumsal hareket, birçok firmanın ürünlerinin isimlerini de yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Son olarak PepsiCo, pankek karışımı ve şurubuna verdiği ‘‘Aunt Jemima’' ismini ve marka imajını değiştireceğini açıklamıştı.
Markanın 130 yıllık logosunda, 19’uncu yüzyıla ait halk gösterilerindeki bir siyah Amerikalı kadın karakteri yer alıyor. Irkçı geçmişe sahip olmakla eleştirilen ‘’Aunt Jemima’’ maskotu, bu gösterilerdeki beyaz bir ailede hizmetçilik ya da dadılık yapan siyah Amerikalı, samimi bir kadın karakterinden geliyor.
Mars firması da ‘‘Uncle Ben’’ pirinçlerine verdiği ismi değiştirmeyi düşündüğünü bildirmişti. Markanın logosunda beyaz saçlı bir siyah Amerikalı yer alıyor. İsmi de Teksaslı pirinç üreticisi bir çiftçiden geliyor.