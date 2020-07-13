Futbol Takımı Redskins’in Irkçı Çağrışım Yapan İsmi Değiştiriliyor

Açıklamada isim değişikliğinin nedeni ve ismin ne zaman değiştirileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Pazartesi günü yapılan açıklamada bu değerlendirme sonucunda takımın Redskins (Kızılderililer) olan isim ve logosunun kaldırılması kararı alındığı bildirildi.

Takım 3 Temmuz’da kulübün ismiyle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağını bildirmişti.

Takımın markasını 1999’da satın alan Dan Snyder daha önce yaptığı açıklamalarda takımın ismini asla değiştirmeyeceğini söylemişti. Snyder takımın Maryland eyaletinin Landover kentindeki stadyumunun isim haklarına sahip FedEx firması tarafından takıma yapılan baskının ardından fikrini değiştirdi.

Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin başkent Washington bölgesi takımlarından Redskins (Kızılderililer), 1933’ten beri kullanılan ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. Karar son dönemde sponsorların takımın yerli Amerikalılar tarafından ırkçı olarak algılanan isminin değiştirilmesi için baskıyı arttırmasının ardından geldi. İsim, yerli Amerikalılar’ın haklarını savunan gruplarca uzun zamandır eleştiriliyordu.

Washington Redskins olarak bilinen takım 1932’de Boston Braves adıyla kurulmuştu. Sonraki yıl ismi Redskins olarak değişmiş ve takım 1937’de Washington’a taşınmıştı. ABD’de profesyonel düzeyde ve kolej düzeyinde birçok futbol takımının yerli Amerikalılar’la ilgili takma adları var.

PepsiCo ve Nike, FedEx’in isim değişikliği konusundaki yaklaşımına destek verdi ve takımın ismi üzerinde yapılan değerlendirme sürecini memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Haziran ayında yönettiği varlıkların piyasa değeri toplamda 620 milyar doları bulan 80 kadar yatırım firması, FedEx, Nike ve PepsiCo firmalarına futbol takımıyla ismini değiştirmemesi halinde ilişkilerini kesmesi için baskı uygulamaya başlamıştı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ülkede polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protesto gösterileri başlamış, ırkçılığa karşı seslerin yükseldiği toplumsal bir ortam oluşmuştu.

Takım tarafından yapılan açıklamada Snyder ve yeni baş antrenör Ron Rivera’nın “gurur duyulacak gelenekleriyle zengin kulübün duruşunu pekiştirecek; sponsorlara, taraftarlara ve topluma ilham verecek bir isim üzerinde çalıştıkları” kaydedildi.

Şu ana kadar üç Super Bowl kupası kazanan takım, geçen Eylül ayında Forbes dergisi tarafından 3,4 milyar dolar ile ligin en değerli yedinci markası ilan edilmişti

Haziran ayındaysa takımın kurucularından George Preston Marshall’ın ismi takımın tarihinde önemli yere sahip isimlerin yer aldığı Washington’daki RFK stadyumunda yer alan tablodan çıkartılmıştı. Nedeni Marshall’ın Ulusal Futbol Ligi’nde ırkçılıkla mücadele çabalarına karşı çıkmasıydı. NFL’den henüz takımın isim değişikliği açıklamasıyla ilgiliyse yorum gelmedi.

ABD’de George Floyd’un ölümüyle ortaya çıkan ırkçılık karşıtı toplumsal hareket, birçok firmanın ürünlerinin isimlerini de yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Son olarak PepsiCo, pankek karışımı ve şurubuna verdiği ‘‘Aunt Jemima’' ismini ve marka imajını değiştireceğini açıklamıştı.