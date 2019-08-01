HABER

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi.Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin Afyonkarahisar’ı tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi.
Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin Afyonkarahisar’ı tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yaz döneminde adeta patlama yapan Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde, tesis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Göztepe, Eskişehir, Bursaspor, Denizli, Altay, Karşıyaka ve Buca gibi Türkiye’nin köklü kulüplerinin yanı sıra Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlarla birlikte 50’ye yakın kulüp yaz kampını Afyonkarahisar’da geçiriyor.
Bazı kulüplerin ikinci ve üçüncü kez yaz kampı için Afyonkarahisar’ı tercih ettiği öğrenilirken, bazı kulüplerin ise rezervasyon yaptırarak önümüzdeki günlerde şehirde kampa gireceği öğrenildi. Kamp yapan futbol takımlarının kulüp yöneticileri, teknik adamları ve oyuncuları, yaptıkları her açıklamada Afyonkarahisar’ın hazırlık kampı için son derece uygun bir il olduğunu dile getirerek başta spor tesisleri olmak üzere, konakladıkları otellerdeki hizmetlerden ve hava şartlarından son derece memnun olduklarını ifade etti.

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu

Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.