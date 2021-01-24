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Futbol: TFF 1. Lig

24.01.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Giresunspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirpor: 0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk. 90+1 Sadi Karaduman), Balde

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Uğur Aygören, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 90+2 Sedat Kurnaz), Serdar Güncü (Dk. 90+2 Nwankwo), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Doğa İşer), Foxi, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)

Gol: Dk. 88 Balde (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Diarra, Dk. 90 Nalepa (yedek kulübesinde) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Erol Can Akdağ (Giresunspor), Dk. 70 Foxi, Dk. 90 Berat Aydoğdu, Dk. 90+2 Uğur Aygören (Aydeniz Et Balıkesirspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Yeşil beyazlılar, Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında elde ettiği 3 puanla üst üste 7. galibiyetini alırken, ligdeki liderliğini de sürdürdü.

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