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Futbol: TFF 1. Lig

31.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Menemenspor: 0 - Giresunspor: 4

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Furkan Ürün

Menemenspor: Fatih Demirlek, Yusuf Talum, Rıdvan Koçak, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel, Mohamed (Dk. 46 Zenke), Tayfun Aydoğan (Dk 62 Bekir Can Sönmez), Adamu (Dk. 73 Okan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 59 Mehmet Aytemiz), Tidjani (Dk. 46 Alaattin Hamza Ok), Akanbi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Sadi Karaduman, Hüsamettin Tut, Serginho (Dk. 75 Milinkovic), Mehmet Taş (Dk. 81 Kerem Kalafat), Erol Can Akdağ, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Traore), Eren Tozlu (Dk. 46 Uzodimma), Balde (Dk. 81 Muhammed Ertürk)

Goller: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 44 Sergen Piçinciol, Dk. 49 Balde, Dk. 66 Serginho (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Zenke (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Domgjonas, Dk. 30 Tidjani, Dk. 33 Yusuf Talum, Dk. 46 Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

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