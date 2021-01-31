Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Çağdaş Altay, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Onur Atasayar (Dk. 69 İsmail Can Çavuşluk), Ozan İsmail Koç (Dk. 75 Özer Hurmacı), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 60 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 75 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak, Ali Akman
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Emre Nefiz, Recep Aydın (Dk. 63 Furkan Çil), Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak, Ahmet Dereli (Dk. 46 Enis Destan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 73 Hüsamettin Yener)
Goller: Dk. 36 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 68 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+5 Enis Destan (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 41 Tuğbey Akgün, Dk. 43 Cüneyt Köz, Dk. 89 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 51 Rahmi Salih Kaya, Dk. 90+6 Yunus Emre Çeltik (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla Bursaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.