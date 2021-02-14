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Futbol: TFF 1. Lig

14.02.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Menemenspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Yusuf Talum (Dk. 66 Tidjani), Traore (Dk. 49 Alaattin Hamza Ok) , Adamu (Dk. 86 Okan Yılmaz), Muhammed (Dk. 66 Mehmet Aytemiz), Tayfun Aydoğan, Akanbi

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 90+2 Sedat Dursun), Oğuzhan Çapar, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi, Taşkın Çalış, Hasan Özkan (Dk. 86 Kethevoama), Mihajlovic (Dk. 46 Enes İslam İlkin), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 81 Bezjak), Manaj (Dk. 81 Birol Parlak)

Goller: Dk. 27 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan) (Menemenspor), Dk. 60 Manaj (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Batuhan İşçiler, Dk. 90+4 Berat Aydoğdu (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 86 Domgjonas, Dk. 90+4 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 21. haftasında Menemenspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.

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