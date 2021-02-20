YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

20.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor: 6 - Akhisarspor: 2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mert Güzenge, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Akanbi, Traore (Dk. 81 Cem Çelik), Adamu (Dk. 74 Alaattin Hamza Ok), Mohamed (Dk. 81 Abdulkadir Öksüz), Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz (Dk. 65 Mehmet Aytemiz)

Akhisarspor: Halil Yeral, Kemal Cingirt, Orhan Taşdelen, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Onurcan Güler, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Çekdar Orhan), Keita (Dk. 46 Lawal), Dzon (Dk. 74 Mert Özyıldırım), Sissoko (Dk. 46 Toure), Peter (Dk. 59 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 3 Halil Yeral (Kendi kalesine), Dk. 9, 45+3 ve 90+1 Akanbi, Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 66 Furkan Bayır (Menemenspor), Dk. 16 Peter, Dk. 83 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kemal Cingirt, Dk. 72 Orhan Taşdelen, Dk. 84 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 30 Akanbi, Dk. 37 Okan Yılmaz, Dk. 88 Abdulkadir Öksüz (Menemenspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Menemenspor, Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

İzmir Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:30
İkindi
16:32
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

İZDENİZ’de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

İZDENİZ’de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

MÜSİAD üyelerine ithalat bilgilendirmesi

MÜSİAD üyelerine ithalat bilgilendirmesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.