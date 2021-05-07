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Futbol: TFF 1. Lig

07.05.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 3 - Eskişehirspor: 0

1/

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Deniz Turgut, Muhammet Yumak

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 66 Rydell Poepon), Kasongo, Ali Keten (Dk. 60 Emin Bayram), Arda Köksal, Ensar Bilir (Dk. 79 Haris Hajdareviç), Aykut Demir, Atamer Bilgin, Muhsin Yıldırım

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer (Dk. 63 Efehan Kaptan), Bedirhan Altunbaş, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Kaan Gül), Tolga Yakut (Dk. 82 Kaan Gaman), Erdal Akdarı, Buğra Çağlıyan, Uğur Can Semizoğlu, Mevlit Çelik, Cihangir Çağlıyan, Onur Arı (Dk. 73 Göktuğ Kaan Ünüvar), Berkay Tanır

Goller: Dk. 17, Dk. 56 Araz Abdullayev, Dk. 49 Arda Köksal (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 2 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor), Dk. 89 Buğra Çağlıyan(Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor, evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

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