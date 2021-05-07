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Futbol: TFF 1. Lig

07.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

1/

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

Akhisarspor: Halil Yeral, Furkan Korkut, Lawal (Dk. 74 Peter), Gökmen Aydoğdu, Delarge, Toure (Dk. 65 Cihat Çelik), İlke Nelik, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan (Dk. 74 Hasan Ali Adıgüzel), Bertuğ Bayar (Dk. 90 Semih Görer

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Murat Uslu (Dk. 60 Akabueze), Alim Öztürk, Serkan Göksu, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 81 İbrahim Carlak), Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Can Karagöz (Dk. 60 Gökhan Süzen), Mustafa Eser, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 60 Gomis), Hamza Hacıoğlu (Dk. 68 Kaan Akyıldız), Camara

Goller: Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 79 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 İlke Nelik, Dk. 79 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Mert Özyıldırım (Akhisarspor)

MANiSA (AA) - TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

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