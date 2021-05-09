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Futbol: TFF 1. Lig

09.05.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 0 - Yılport Samsunspor: 2

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Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Aylak

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Harun Kaya (Dk. 84 Melih Kaya İşdil), Donkor, Celil Yüksel (Dk. 84 İbrahim Aksu), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Daniel, Kingsley (Dk. 66 Fıratcan Üzüm), Seth (Dk. 46 Berkan Fırat), Agoha (Dk. 73 Belem)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Savicevic (Dk. 87 Oğuz Gürbulak), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 61 Gökhan Alsan), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 İlyas Yavuz), Guido, Yasin Öztekin (Dk. 79 Erhan Kartal), Nadir Çiftçi (Dk. 61 Coureur)

Goller: Dk. 6 ve Dk. 11 Savicevic (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Yalçın Kılınç, Dk. 86 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

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