Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula, Kerem Can Akyüz (Dk. 66 Musa Şahindere), Barış Alıcı (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin, Tshibola, Lualua (Dk. 66 Sallalich), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Kerim Avcı), Sandro Lima (Dk. 57 İlker Karakaş)

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 65 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter, Anıl Koç (Dk. 66 Tabekou), Orgill (Dk. 84 Kemal Rüzgar), Sertaç Çam (Dk. 73 Tormin)

Goller: Dk. 24 Kouter, Dk. 55 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Tormin (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mehmet Yılmaz (Manisa), Dk. 54 Metehan Mert, Dk. 89 Sallalich (Gençlerbirliği)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz