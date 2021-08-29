YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

29.08.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği: 0 - Manisa: 3

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula, Kerem Can Akyüz (Dk. 66 Musa Şahindere), Barış Alıcı (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin, Tshibola, Lualua (Dk. 66 Sallalich), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Kerim Avcı), Sandro Lima (Dk. 57 İlker Karakaş)

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 65 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter, Anıl Koç (Dk. 66 Tabekou), Orgill (Dk. 84 Kemal Rüzgar), Sertaç Çam (Dk. 73 Tormin)

Goller: Dk. 24 Kouter, Dk. 55 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Tormin (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mehmet Yılmaz (Manisa), Dk. 54 Metehan Mert, Dk. 89 Sallalich (Gençlerbirliği)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer ettiAnkara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Manisa

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Alibey Eczanesi
Cankaya
Başak Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.