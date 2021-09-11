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Futbol: TFF 1. Lig

11.09.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 0 - Denizlispor: 2

Stat: Eyüp

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Niyazi Atakan Ataseven

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Taşkın İlter (Dk. 62
Muhammed Akarslan), Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş (Dk. 61 Gökcan Kaya), Caner Bağ (Dk. 62 Stancu), Umut Bulut

Denizlispor: Stackowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 61 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 81 Onazi), Darri (Dk. 61 Tusha), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 72 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+6 Muğdat Çelik (Penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Umut Bulut, Dk. 70 Bekir Yılmaz, Dk. 86 Yalçın Kılınç (Eyüpspor), Dk. 70 Oğuz Yılmaz, Dk. 90+1 Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Ligin 4. haftasında Denizlispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

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