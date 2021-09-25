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Futbol: TFF 1. Lig

25.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1 - Manisa: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Camara, Serkan Göksu (Dk. 87 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 87 Muammer Denizhan Taşkan), Kehinde (Dk. 62 Onur Ayık)

Manisa: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Bedirhan Altunbaş, Kubilay Aktaş, Sousa (Dk. 73 Hakan Barış), Kouter (Dk. 86 Gakpa), Tabekou (Dk. 73 Anıl Koç), Sertaç Çam (Dk. 86 Sadi Karaduman), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Okan Eken)

Gol: Dk. 7 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 54 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 60 Ahmet Kesim (Manisa)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Manisa'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

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