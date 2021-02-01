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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

01.02.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Ligde 19. hafta, yapılan tek maçla sona erdi - Haftayı kayıpsız geçen Giresunspor, liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

- Haftanın sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR191252301317412.İSTANBULSPOR191243412021403.YILPORT SAMSUNSPOR19107227189374.ADANA DEMİRSPOR191045331914345.TUZLASPOR19103629272336.ALTAY191027312011327.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ19946241410318.ALTINORDU199462627-1319.BURSASPOR19937343043010.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR19838232032711.ADANASPOR19739292542412.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR195682029-92113.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1954101924-51914.AKHİSARSPOR1954101725-81915.MENEMENSPOR194782032-121916.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1944111631-151617.ANKARASPOR1934121331-181318.ESKİŞEHİRSPOR1907121239-274Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
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