Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.
Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.
- Haftanın sonuçları
Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2
Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2
Menemenspor-Giresunspor: 0-4
Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2
Bursaspor-Altınordu: 1-2
Altay-İstanbulspor: 1-3
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAROGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR191252301317412.İSTANBULSPOR191243412021403.YILPORT SAMSUNSPOR19107227189374.ADANA DEMİRSPOR191045331914345.TUZLASPOR19103629272336.ALTAY191027312011327.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ19946241410318.ALTINORDU199462627-1319.BURSASPOR19937343043010.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR19838232032711.ADANASPOR19739292542412.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR195682029-92113.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1954101924-51914.AKHİSARSPOR1954101725-81915.MENEMENSPOR194782032-121916.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1944111631-151617.ANKARASPOR1934121331-181318.ESKİŞEHİRSPOR1907121239-274Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)