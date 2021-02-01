Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

- Haftanın sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR191252301317412.İSTANBULSPOR191243412021403.YILPORT SAMSUNSPOR19107227189374.ADANA DEMİRSPOR191045331914345.TUZLASPOR19103629272336.ALTAY191027312011327.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ19946241410318.ALTINORDU199462627-1319.BURSASPOR19937343043010.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR19838232032711.ADANASPOR19739292542412.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR195682029-92113.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1954101924-51914.AKHİSARSPOR1954101725-81915.MENEMENSPOR194782032-121916.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1944111631-151617.ANKARASPOR1934121331-181318.ESKİŞEHİRSPOR1907121239-274Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.