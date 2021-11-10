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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

10.11.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

TakımOGBMAYAvP1.PENDİKSPOR107211679232.ŞANLIURFASPOR1054116115193.AMED SPORTİF FAALİYETLER105321284184.ANKARA DEMİRSPOR1152412111175.PAZARSPOR1051416124166.BUCASPOR 19281251617170167.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1144310100168.TARSUS İDMANYURDU1143412111159.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR11434111011510.ISPARTA 32 SPOR114348801511.KIRKLARELİSPOR10352161331412.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR12354141311413.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 124261518-31414.AKHİSARSPOR114161113-21315.UŞAK SPOR 10334914-51216.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 103161517-21017.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR11245912-31018.ESKİŞEHİRSPOR113171226-14719.GMG KASTAMONUSPOR00000000Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

- Kırmızı Grup

TakımOGBMAYAvP1.HEKİMOĞLU TRABZON1284025718282.SAKARYASPOR 1275022220263.ÇORUM FK1274120614254.SİVAS BELEDİYESPOR1273221516245.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK1273219154246.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR1272318117237.SOMASPOR1263320155218.BODRUMSPOR 1262419910209.ANKARASPOR12624231492010.AFJET AFYONSPOR12462181531811.SERİK BELEDİYESPOR125161520-51612.DİYARBEKİRSPOR 12435131301513.ETİMESGUT BELEDİYESPOR124351316-31514.İNEGÖLSPOR124351620-41515.TURGUTLUSPOR122551521-61116.SARIYER123271220-81117.ERGENE VELİMEŞESPOR12327924-151118.NİĞDE ANADOLU FK12129730-23519.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 1211101125-14420.KAHRAMANMARAŞSPOR 120012432-280

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