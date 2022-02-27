Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta mücadelesi oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Haftayı maç oynamadan (BAY) geçen Pendikspor, 54 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesi ise yarın oynanacak Kahramanmaraşspor-Somaspor maçıyla tamamlanacak.

Beyaz Grup'ta 28. hafta maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1. PENDİKSPOR231733361818542.AMED SPORTİF FAALİYETLER25126731265423.ISPARTA 32 24125730219414.BUCASPOR 192825116839327395.ANKARA DEMİRSPOR2498727225356.KIRKLARELİSPOR23810528199347.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR24810629236348.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2496938326339.UŞAKSPOR 248972628-23310.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 23101123234-23111.TARSUS İDMAN YURDU2587102426-23112.NAZİLLİ BELEDİYESPOR2471072224-23113.ŞANLIURFASPOR23797292453014.PAZARSPOR2491142741-142815.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2468102533-82616.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2559113038-82417.AKHİSARSPOR2465132737-102318.ESKİŞEHİRSPOR2455142244-221719.GMG KASTAMONUSPOR00000000Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.



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