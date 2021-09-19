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Futbol: TFF 3. Lig

19.09.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 3. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 3. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla sona erdi.

Ligin 3. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sancaktepe-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3

Elazığspor-Artvin Hopaspor: 2-2

Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Kahta 02-Karaman Belediyespor: 3-3

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0

Formul Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-1

Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Hendekspor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Bayrampaşa: 1-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestel-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Altındağ: 1-0

Hacettepe-52 Orduspor: 1-2

Kızılcabölük-İskenderun: 0-4

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bitexen Düzcespor: 1-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Kuşadasıspor-Yomraspor: 3-0

3. Grup

Edirnespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0

Mardin 1969-Karşıyaka: 2-2

Gümüşhanespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Ofspor-Ağrı 1970: 1-2

Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecik: 2-6

İçel İdmanyurdu-Fethiyespor: 2-4

Kardemir Karabükspor-Modafen: 0-3

Orduspor 1967-Çankaya: 4-0

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