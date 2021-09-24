YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

24.09.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergama Belediyespor: 1 - Belediye Kütahyaspor: 2

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 yendi.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Belediye Kütahyaspor'un gollerini 17. dakikada Muhammet Enes Gök ve 41. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 74. dakikada Veli Kızılkaya'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdüDram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Ülker, yeni yatırım fırsatları kolluyorÜlker, yeni yatırım fırsatları kolluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.