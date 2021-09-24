Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 yendi.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Belediye Kütahyaspor'un gollerini 17. dakikada Muhammet Enes Gök ve 41. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 74. dakikada Veli Kızılkaya'nın kendi kalesine attığı golle geldi.



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