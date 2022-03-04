YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

04.03.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Grup'ta 25. hafta bir maçla başladı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 25. hafta tek karşılaşmayla başladı.

Grupta haftanın açılış maçında Orduspor 196, Belediye Derincespor'u 2-0 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Sakarya'da derede erkek cesedi bulunduSakarya'da derede erkek cesedi bulundu
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyorKonya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Rus işgalini TikTok paylaşımıyla gösterdi! "Hayat böyle mi..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.