Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 40 kadın kursiyer, özel el becerisi gerektiren kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol topu üretmeye başladı.

Bakan Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederek, onları güçlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamalarına destek vermek için çalıştıkları vurguladı.

Burdurlu kadınların proje ile iş hayatına doğrudan katılımınının da sağlandığını belirten Kasapoğlu, "Günde ortalama 150’ye yakın futbol topu diken 40 kadın kursiyerle başlattığımız bu kursu devam ettirerek, daha fazla usta yetiştirmeyi ve bu ustaların kendi işletmelerini açmasına vesile olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretime sonraki dönemlerde voleybol topu ile devam edileceğini aktaran bakan Kasapoğlu, Burdurlu kadınların ürettiği el yapımı topların büyük ilgi gördüğünü, hatta üniversitenin ihtiyaç duyulan yerlere teklif verme aşamasına geldiğini bildirdi.