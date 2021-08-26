Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius (Dk. 19 Djaniny)
Gol: Dk. 20 Cristante (Roma)
Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout (Roma), Dk. 39 Siopis (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin 20. dakikasında sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada, Pellegrini ceza sahası dışından gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle dışarı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın, 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.