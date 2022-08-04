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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

04.08.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaduz: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 85 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Pavicic), Rahmanovic (Dk. 61 Çekiçi), Amilton (Dk. 61 Muric), Muhammet Demir

Goller: Dk. 72 Sasere (Vaduz), Dk. 89 Muhammet Demir (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Amilton (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı

49. dakikada Michalak'ın ceza alanı içinden şutunda, Fehr topu çizgi üzerinden çıkardı.

54. dakikada Amilton'un sol kanattan sert şutunda kaleci Büchel topu kornere çeldi.

62. dakikada Hadziahmetovc'in pasına hareketlenen Çekiçi'nin ceza yayından sert şutunda, top kaleci Büchel'de kaldı.

64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.

72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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