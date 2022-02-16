YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

16.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı ağırlayacağı play-off turu ilk karşılaşmaları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu, 8 müsabakayla başlayacak.

Fenerbahçe, saat 20.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 PSV (Hollanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Slavia Prag (Çekya)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - Vitesse (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Randers (Danimarka)

23.00 Celtic (İskoçya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Partizan (Sırbistan)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.