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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:10 | Son Güncelleme

Standard Liege: 2 - Akhisarspor: 1

Stat: Maurice Dufrasne

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Standard Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Cimirot, Marin, Agbo (Dk. 76 Mpoku), Djenepo, Carcela, Emond (Dk. 83 Orlando Sa)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Bilal Kısa (Dk. 41 Sissoko), Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Josue, Onur Ayık (Dk. 72 Regattin), Seleznov (Dk. 80 Manu)

Goller: Dk. 17 Emond, Dk. 40 Djenepo (Standard Liege), Dk. 32 Onur Ayık (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Güray Vural (Akhisarspor), Dk. 90+1 Djenepo (Standart Liege)

LİEGE (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin J Grubu ikinci haftasında Akhisarspor, konuk olduğu Belçika'nın Standard Liege takımına 2-1 mağlup oldu.

47. dakikada gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Onur Ayık, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Ochoa'da kaldı.

63. dakikada Standard Liege'den Laifis'in, Akhisarspor ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

Müsabaka ev sahibi Standard Liege'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor futbol Standard Liege UEFA Avrupa Ligi

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