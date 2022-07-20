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  4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

20.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk. 77 Garmash), Besedin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk.46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Bruma), King (Dk. 63 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 72 Arda Güler), Valencia (Dk. 72 Serdar Dursun)

Sarı kartlar: Dk. 31 King, Dk. 87 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 58 Sydorchuk, Dk. 73 Besedin, Dk. 90 Garmash (Dinamo Kiev)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.

63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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