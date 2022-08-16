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  4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu

16.08.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Parken

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel, Hakon Arnar Haraldsson, Rasmus Falk, Victor Kristiansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.​​​​​​​

Gol: Dk. 9 Viktor Claesson (Kopenhag)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Lukas Lerager (Kopenhag), Dk. 44 Jean Evrard Kouassi (Trabzonspor)

KOPENHAG (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

8. dakikada ev sahibi takım Kopenhag öne geçti. Sol kanattan Rasmus Falk'ın yaptığı ortaya vuran Viktor Claesson, topu ağlara gönderdi: 1-0

30. dakikada Kopenhag gol kaçırdı. Sol kanattan hızlı gelen Victor Kristiansen'in ortasına ayak koyan Haralsson'ın topu yan ağlara isabet etti.

37. dakikada etkili gelen Trabzonsporlu Kouassi'nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.

41. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Trezeguet'in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag

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