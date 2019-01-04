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"Futbol yürekle oynanır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı oyuncuları ile yöneticilerini kabul etti - Süleyman Soylu: - "Futbol sadece ayakla oynanmıyor, yürekle oynanıyor. Siz de yüreğinizle oynuyorsunuz Allah razı olsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı oyuncuları ile yöneticilerini kabulde, "Futbol sadece ayakla oynanmıyor, yürekle oynanıyor. Siz de yüreğinizle oynuyorsunuz Allah razı olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı oyuncuları ile yöneticilerini makamında kabul etti. Kabulde konuşan Soylu, Azerbaycan ile Türkiye'nin aynı annenin iki çocuğu olduğunu ve ezberlerinde "iki devlet bir millet" olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de çok güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Soylu, "Dünyanın bir bölümünün yükü üzerimizdedir. Bu yükü hep beraber kaldırmalıyız" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve ekonomik zenginliğine engel olabilmek için oynanan oyunların farkında olduklarını dile getiren Soylu, "Bunu bir taraftan yaşayacağız bir taraftan da kendimizi kuvvetlendireceğiz. İlişkilerimizi her alanda daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu coğrafyayı, Müslüman milletleri insanlığı hak ettiği noktaya getirmek için de elimizden geleni hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Bunun için Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktada olması gerektiğini belirten Soylu, devlet başkanlarının yanı sıra üniversitesinden iş camiasına, sivil toplum örgütlerinden spor takımlarına, esnaf örgütlerinden belediye başkanlarına kadar elde edilen kabiliyetlerden ortak istifade edilmesinin önemini vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Bu işin doğrusu bu. Aksi takdirde bizi zayıfa düşürürler. Birbirimizden güç ve kuvvet elde etmeliyiz. Gönüllerin birbirine yakın olması bütün kapıları açacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Derdi insan, hürriyet, bağımsızlık ve Müslüman coğrafya olan tüm gazi ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Ortak mücadelemiz devam ediyor. Bu ortak mücadelede hem haklıyız aynı zamanda da güçlü olmak zorundayız. Haklılık bazen yetmiyor, sahada kazanıyorsun masada kaybettiriyorlar. O yüzden güçlü olmak lazım. Azerbaycan'a da Türkiye'ye de güçlü olmak yakışır."

Soylu, "Futbol sadece ayakla oynanmıyor, yürekle oynanıyor. Siz de yüreğinizle oynuyorsunuz Allah razı olsun." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı

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