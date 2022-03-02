HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.03.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 1 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 33 Uğur Demirok), Mert Çetin, Carole, Cardoso, Ramazan Civelek, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Gavranovic

Goller: Dk. 6 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti''300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Sır gibi saklanıyordu! Rusya ilk kez açıkladı

Sır gibi saklanıyordu! Rusya ilk kez açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.