YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Mensah, N'Koudou

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan, Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Andrade, Kemal Rüzgar

Sarı kart: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

LG ve Element AI'den yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi

LG ve Element AI'den yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi

Huawei Watch GT 2 Pro'dan geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri

Huawei Watch GT 2 Pro'dan geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri

Doğum gününde Nazım Hikmet dolu bir gün yaşanacak

Doğum gününde Nazım Hikmet dolu bir gün yaşanacak

Tarihi Yakacık Meydanı eski günlerine dönüyor

Tarihi Yakacık Meydanı eski günlerine dönüyor

Eyüpsultan’da riskli yapılar yıkıldı

Eyüpsultan’da riskli yapılar yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.