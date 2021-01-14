Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Davidson, Babacar
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Donald, Darri, Emrah Başsan, Oltan Karakullukçu, Sadiku
Goller: Dk. 7 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 14 Babacar, Dk. 24 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Donald, ceza sahası içinde Murat Uçar'ı topla buluşturdu. Murat Uçar'ın ön direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 0-1
14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip ceza sahası yakınındaki paslaşmada Alanyasporlu futbolcu Siopis, kayarak Donald'tan topu kaptı. Daha sonra soldan içeriye girerek yaptığı ortada Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Berkan Kutlu ceza alanı içinde rakip savunmadan sıyrılarak şutunu çekti. Top direkten geri döndü.
24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ köşeden Alanyaspor'un köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1
45. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan, rakip ceza sahasına yaklaşarak içeriye ortaladı. Mina'nın yükselerek vurduğu top, rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.