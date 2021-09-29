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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.09.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kupanın ikinci turunda Osmaniyespor, normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Esenler Erokspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak tur atladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

İki takım arasında Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Osmaniyespor, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı.

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