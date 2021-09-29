Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Osmaniyespor, Esenler Erokspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

İki takım arasında Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Osmaniyespor, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı.



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