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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

09.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4 - Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükseldi

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 46 Santos), Mehmet Özcan (Dk. 83 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mulumba), Pucko (Dk. 46 Keny), Osmajic, Levent Ayçiçek, Süleyman Luş (Dk. 77 Caner Cavlun)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Gradel, Kayode (Dk. 90 Sefa Yılmaz), Jorge Felix (Dk. 58 Kerem Atakan Keskin), Camara, Pedro Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Koray Altınay (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Ziya Erdal, Fajr (Dk. 90+3 Goutas)

Goller: Dk. 2, Dk. 45+3 ve Dk. 84 Gradel, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Levent Ayçiçek, Dk. 54 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 24 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cofie, Dk. 62 Koray Altınay, Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükseldi.

Konuk ekip, maça golle başladı. 2'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Gradel, Cüneyt Köz'ü ekarte ederek kaleci Hüseyin Koç'un yanından topu ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta Levent Ayçiçek, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

45+3. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Gradel, ceza sahasında yakaladığı topu plase vuruşla kaleye doğru gönderdi. Defansa çarpan top, kaleci Hüseyin Koç'u kontrpiyede bıraktı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.

54. dakikada ev sahibi ekip yeniden beraberliği sağladı. Levent Ayçiçek'in sağdan getirip ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Landel, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2

79. dakikada Sivasspor, maçta üçüncü kez öne geçti. Appindangoye sağ kanattan Koray Altınay'ın ortasında topu kafayla Bandırmaspor ağlarına gönderdi: 2-3

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Gradel, yerden sert bir vuruşla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 2-4

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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