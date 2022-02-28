Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük



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