Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün ilk 6 maçı tamamlandı.

Kupada yapılan ilk 6 maçın sonunda Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.

Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1

Serik Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1

Altay-Efeler 09: 1-2

Ankaraspor-Pazarspor: 2-1

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2 (Penaltılar: 7-6)

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868: 3-0



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