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Futbola niyet, inşaata kısmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kamerunlu genç, büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop’ta lisans çıkaramayınca gündelik işlerde çalışıyor.Sinopspor’un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel lisansı çıkmayınca ortada kaldı.

Futbola niyet, inşaata kısmet

Kamerunlu genç, büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop’ta lisans çıkaramayınca gündelik işlerde çalışıyor.
Sinopspor’un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel lisansı çıkmayınca ortada kaldı. Christel geçimini sağlamak için gündelik işlere gidiyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun tek arzusu yeşil sahalara dönmek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Thierry Christel, “Sinop’a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop’tayım. Ailem Kamerun’da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Kamerun eskiden 2. lig oynuyordum. Kamerun 2. liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye’ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum” dedi.

Futbola niyet, inşaata kısmet

Futbola niyet, inşaata kısmet

Futbola niyet, inşaata kısmet

Futbola niyet, inşaata kısmet

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