Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.
YORUM YAP0
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum