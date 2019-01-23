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Futbolcu Emiliano Sala'nın uçaktan mesaj gönderdiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışması yeniden başladı - Sala'nın uçaktan ailesine sesli bir mesaj göndererek korktuğunu söylediği önü sürüldü

LONDRA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışması yeniden başlarken, ünlü oyuncunun uçaktan ailesine sesli mesaj göndererek korktuğunu söylediği iddia edildi.

Guernsey polisi, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili dün gece askıya aldığı arama çalışmasına yeniden başladı.

Dün 5 hava aracı ve 2 tekneyle yapılan aramaya bugün 2 uçakla devam ediliyor.

Öte yandan İngiliz medyasının Arjantin gazetelerine dayandırdığı haberlerde, Sala'nın uçaktan ailesine sesli cep telefonu mesajı yollayarak "gerçekten korktuğunu" söylediği öne sürüldü. Sala'nın mesajında "Parçalanacak gibi görünen bir uçaktayım." ifadesini kullandığı da iddia edildi.

Bölge polisinden dün yapılan açıklamada, kayıp uçağın yolcularının hayatta kalma şansının çok az olduğu açıklanmıştı.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçağın önceki gün Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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