Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan tutuksuz yargılanan sürücü Esat A. (39), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu belirtilirken, dava ise ileri bir tarihe tarihine ertelendi.

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşları Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tutuksuz yargılanan minibüs sürücüsü Esat A., Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat A. ve avukatı Sevda Ünlü ile maktul Josef Sural, müşteki Denise Suralova’nın avukatı Serra Bozarslan katıldı.

“Sürücü asli kusurlu”

Duruşmada, olay yerinde keşif yapan bilirkişinin raporunda, yolun açık olduğu, yolda kazaya sebebiyet verecek nitelikte olumsuz bir durumun olmadığı, yolcuların kemer takıp takmamasının kazanın sonucunu etkilemeyeceğine belirtilerek, sürücünün asli kusurlu olduğu aktarıldı.Maktul ve müşteki avukatı Serra Bozarslan önceki beyanlarını tekrar ederek, bilirkişi raporunun açık olduğunu ifade etti.